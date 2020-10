Motociclista morre atropelado e policial militar é surpreendido ai ver que a vítima é o próprio irmão

O motociclista Rogério Cardoso dos Santos 44 anos, morreu na noite deste domingo, em Tupã, ao ter a moto atingida por um veículo Fox. Após provocar o acidente, o condutor abandonou o automóvel e fugiu. Ele está sendo procurado pela polícia.

O acidente ocorreu por volta das 21h38 deste domingo dia (11), na estrada vicinal que liga Tupã ao Thermas. De acordo com as primeiras informações, o motociclista tinha saído da casa de familiares, na zona rural, e voltava para a cidade, quando foi atropelado.

Com o violento impacto, a moto foi arremessada a 30 metros de distância. O veículo causador do acidente (um Crox Fox, com placas de Tupã) chegou a tombar. O motorista fugiu a pé. Como o acidente ocorreu numa vicinal, esse tipo de ocorrência é atendida pela Polícia Militar e não pela Rodoviária.

Quando a guarnição chegou, um dos policiais militares suspeitou que a moto seria do seu irmão. Desesperado, ligou para o celular dele e, no escuro, o telefone da vítima tocou. Por ironia do destino, sem saber estava atendendo à ocorrência que tinha como vítima o próprio irmão. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.