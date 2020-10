Acidente entre carreta e Kombi deixa homem ferido na SP-294

Um motorista ficou ferido levemente em acidente que envolveu uma carreta bitrem e uma perua Kombi na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trevo Chaparral, em Tupã, na tarde desta terça-feira, dia 13. O condutor da Kombi sofreu ferimentos leves e foi conduzido para atendimento médico na Santa Casa de Tupã. A colisão aconteceu por volta das 15 horas de hoje.

Segundo informações, uma carreta com placas de Adamantina com dois vagões vagão traseiro do bitrem, carregada com 57 toneladas de açúcar, transitava pela rodovia no sentido Iacri a Herculândia e no trevo, por motivos a serem apurados, houve a colisão com a Kombi, placas de Tupã, que passava pelo trevo. Na estava o condutor e uma passageira.

Ainda segundo apurado, o motorista da Kombi foi conduzido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros de Tupã, equipe do sargento Aristóteles, para a Santa Casa onde recebeu cuidados médicos. A passageira da Kombi e condutor da carreta, que seria morador em Osvaldo Cruz, não sofreram ferimentos. Atendeu a ocorrência a Polícia Rodoviária de Tupã com o cabo Gabriel e cabo Guilherme, além da concessionária que administra a rodovia.