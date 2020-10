FLÓRIDA: Falta de água quase que diária afeta vários bairros e gera reclamações

A população de Flórida Paulista vem enfrentando a falta de água com frequência e consequentemente tendo prejuízos com esta situação que está gerando reclamações por parte dos clientes da Sabesp.

Nossa reportagem foi procurada nesta semana por dezenas de clientes que insatisfeitos, relataram o problema, cobrando medidas urgentes por parte da empresa.

Alguns dos reclamantes são trabalhadores rurais e pessoas que trabalham durante todo o dia e que ao chegarem em casa para se higienizarem e realizarem seus afazeres, se deparam com torneiras e chuveiros secos e sem água.



“Isso é uma grande falta de respeito com quem paga suas contas – mesmo que absurdamente caras – em dia e que no mínimo teria que ter água ao chegar cansado após um intenso e cansativo dia de trabalho. Deixe de pagar a conta para ver o que acontece, é corte na certa; já a empresa, pode fazer o que quiser com a população e fica por isso mesmo”, desabafou um dos reclamantes.

Ainda segundo foi informado à nossa reportagem, o problema tem sido com frequência principalmente nos últimos dias e quando é interrompido o fornecimento, demoram-se horas para que a água volte e às vezes isso só acontece na madrugada.

SABESP

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sabesp, que através de nota a imprensa informou o seguinte:

“A Sabesp informa que, por causa das altas temperaturas e do tempo seco, o consumo de água pela população aumentou consideravelmente em Flórida Paulista, assim como em outros municípios do Estado, o que dificulta a recuperação dos sistemas de abastecimento.

Com o consumo muito superior à média, a Sabesp tem realizado ações para garantir o abastecimento, sem a necessidade de medidas de contenção do fornecimento de água.

Na próxima semana, será iniciada uma alteração no sistema de distribuição de água, que irá contribuir com o abastecimento dos bairros localizados nas regiões mais altas de Flórida Paulista, como o Centro, Morada do Sol, Jardim Bela Vista, Residencial Hosoume e Vila Monteiro”.