Homem é preso em flagrante após abandonar veículo furtado

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de capotamento de veículo seguido de incêndio, na estrada da Palmeirinha, no bairro Jatobá.

Os militares foram até o local e se depararam com um incêndio de grandes proporções no canavial de uma usina, bem como nas pastagens das propriedades vizinhas.

Os policiais viram um veículo em chamas, porém, devido à intensidade do fogo, não foi possível a aproximação para verificar se havia vítima no veículo.

Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros e a brigada de incêndio da usina compareceram ao local e combateram as chamas.

Após o controle do fogo, os militares constataram que não havia vítimas no carro.

Depois de efetuar uma pesquisa através das placas do veículo, a PM descobriu se tratar de um carro de Guaraçaí (SP), com queixa de furto na cidade de Nova Independência (SP), na tarde deste domingo (11).

Populares informaram à polícia que viram um indivíduo de cor parda, camiseta clara, bermudas e cabelos amarelados, saindo do interior do veículo em chamas e entrando no canavial.

Ao mesmo tempo, outros populares que passavam pelo local informaram que um indivíduo com as mesmas características estava correndo pela estrada no sentido Dracena.

Os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito a aproximadamente dois quilômetros do local. Com ele, os militares encontraram no bolso de sua bermuda uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 89 em cédulas diversas e R$ 7,80 em moedas, além de um pendrive.