Motociclista morre após colidir com ônibus

De acordo com a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), a vítima seguia de moto pela Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, próximo à Rua Wilhelm Winter, no distrito industrial, quando perdeu o controle do veículo e bateu no ônibus.

O veículo do transporte coletivo fazia o desembarque de passageiros no momento do acidente. Os ocupantes e o motorista do ônibus não ficaram feridos, mas o motociclista morreu no local.

Conforme apurado, o motorista do ônibus disse que só ouviu um barulho ao parar em um ponto e, quando olhou para trás, o jardineiro Adriano Souza já estava caído na pista. A suspeita é de que outro veículo tenha atingido a moto e o motorista deste carro tenha fugido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionadas. Agentes de trânsito sinalizaram a via e controlaram o fluxo de veículos, que ficou intenso no sentido Centro-bairro.