Sputnik V: mais de 12 mil russos já receberam vacina contra Covid-19

Os testes da vacina Sputnik V avançam e mais de 12 mil russos já foram imunizados. É o que disse o diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI), Kirill Dmitriev, na segunda-feira (12).

De acordo com Dmitriev, a Rússia vai compartilhar com outros países os resultados dos testes clínicos de sua nova vacina.

“Mais de 12 mil pessoas já foram vacinadas na Rússia [primeira fase dos testes] e os resultados são ótimos, um grande sucesso, pois o nível de anticorpos gerados é bastante alto”, destacou o diretor-geral do RFPI em entrevista à emissora de televisão Rossiya 24.

Ao todo, 40 mil voluntários participarão da pesquisa para comprovar a eficácia do imunizante, dos quais dez mil receberão um placebo.

A revista médica britânica The Lancet publicou no dia 4 de setembro os resultados das duas primeiras fases dos testes clínicos, que confirmaram a segurança e eficácia da vacina russa.

Oficialmente, a Rússia registro, em 11 de agosto, a vacina desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisas de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya em cooperação com o RFPI.

Segundo os pesquisadores, a vacina gera até dois anos de imunidade e é administrado em duas doses com um intervalo de 21 dias.