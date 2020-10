SALMOURÃO: Vereador interrompe sessão da Câmara por comparecer mesmo sob quarentena da Covid-19

O Vereador Antonio Villas Martins interrompeu a sessão da Câmara Municipal de Salmourão, realizada na noite desta terça-feira, 13, ao comparecer ao plenário mesmo sob quarentena pela Covid-19.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Salmourão, a esposa do vereador teria sido diagnosticada com a Covid-19 e, portanto, o parlamentar está em quarentena. Mesmo assim, Antonio Villas decidiu comparecer à sessão.

Outros vereadores, que tinham conhecimento do quadro, se recusaram a permanecer no local, mas o Vereador não concordou em voltar para sua casa. Diante da recusa, o Presidente da Câmara, Wesley Barbosa (DEM), acionou a Polícia Militar e registrou a ocorrência. Antes, o Presidente entrou em contato com a representante da Secretaria de Saúde Municipal, que confirmou as informações sobre o quadro de saúde do Vereador.

Depois de quase uma hora de conversa e com a presença da Polícia Militar, a sessão foi finalmente cancelada e deverá ser retomada hoje (14).