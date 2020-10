FLÓRIDA: Aulas presenciais nas escolas municipais em Flórida Paulista somente serão retomadas em 2021

Através de decreto municipal datado de 25/09, o prefeito Wilson Fróio Junior determina que as aulas presenciais de toda a rede de ensino (pública e privada), instalada no município de Flórida Paulista retornarão somente em 2021.

O prefeito destaca que a decisão se baseia em parecer da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, do Conselho Municipal de Educação e da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações sobre a Covid-19.

Ainda o prefeito destaca no decreto a necessidade de se conter a disseminação da Covid-19 e permitir a retomada gradual e segura das atividades presenciais nas unidades escolares localizadas neste município e o decreto estadual dá autonomia aos municípios decidirem sobre a retomada das aulas presenciais (daí a decisão por decreto municipal no âmbito de Flórida Paulista).

Ainda no decreto estabelece que as aulas seguirão contando com as atividades remotas, com valorização da carga horária, utilizando atividades impressas, livros, apostilas e recursos tecnológicos.

A Secretaria Municipal de Educação está encarregada de dar ciência a toda comunidade escolar, bem como orientar as equipes das unidades escolares para elaboração do Plano de Retomada em 2021, seguindo todas as normas de segurança da Organização Mundial de Saúde, além de realizar avaliação diagnóstica de aprendizagem dos alunos para fins de continuidade de estudos no ano letivo de 2021.