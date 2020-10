Policiais militares salvam a vida de recém-nascido que ingeriu querosene

Os cabos Márcio e Donegati, pertencentes à 1º Cia do 28º BPM-I, mostraram competência durante uma ocorrência para salvar a vida de um bebê que havia se engasgado após ingerir certa quantidade de querosene.

O caso ocorreu nesta quarta-feira 14 em Andradina. Ambos foram acionados e chegaram ao local antes da equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros, garantindo que o bebê de 1 ano e 6 meses, desfalecido e cianótico, mantivesse os sinais vitais e a calma de sua mãe.

Depois de promover as manobras pertinentes, limparam e liberaram as vias aéreas do bebê possibilitando ao mesmo voltar a respirar normalmente. Após vomitar a criança restabeleceu os sinais vitais.

Simultaneamente, os militares prestaram apoio emocional à mãe do bebê que se encontrava em desespero em virtude do estado crítico da criança.

Com a chegada dos bombeiros Márcio e Donegati repassaram as informações da vítima de forma clara e realizaram a escolta e apoio no trânsito até a chegada na unidade de atendimento médico UPA.

O preparo, desempenho e profissionalismo dos policiais chamaram a atenção da equipe do Corpo de Bombeiros, por não ser uma ocorrência corriqueira do programa de policiamento.