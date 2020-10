Renda Cidadã pode cortar 3 milhões de famílias do programa para caber no Orçamento

Uma das principais saídas é o corte de 25% de jornada e salário de servidores. A medida geraria uma economia de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões, conforme as estimativas mais recentes.

“Se quiserem fazer o Renda Brasil [nome vetado por Bolsonaro] hoje com o teto de gastos e sem reforma tributária [com um novo imposto], ele será um pouco menos robusto”, disse o ministro Paulo Guedes (Economia) em audiência no Congresso no mês passado.

“Agora, se você faz a reforma tributária, tem mais recurso. Se você realmente faz o Pacto Federativo e devolve os orçamentos para a classe política, já pode trabalhar um Renda Brasil um pouco mais robusto”, afirmou.

Diferentes envolvidos mencionam um cenário de indefinição sobre a proposta, agravado pelo momento de atenções voltadas às eleições e pelo veto de Bolsonaro a se falar no programa social dentro do governo.

Em meio a incertezas, o programa deve ser incluído na PEC Emergencial de maneira genérica, apenas como uma menção, e sem um prazo para sair do papel.

“O senador [Bittar] colocará na PEC o conceito do que será o programa e no Orçamento os valores para esse novo programa. A definição do valor só acontecerá na votação do Orçamento e dependerá da operação de descarimbar o dinheiro [via PECs]”, disse o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), há menos de um mês.

O texto deve prever que “a União vai criar” um programa social que atenda, por exemplo, gestantes, a primeira infância, estudantes, e que tenha medidas voltadas à inserção no mercado de trabalho.

Todo o detalhamento deve ser discutido posteriormente, em projetos de lei.

A inserção genérica atende também a uma preocupação da equipe econômica, de evitar mais despesas fixas na Constituição. A proposta do Pacto Federativo tentava justamente desobrigar gastos quando foi elaborada.

Bolsa Família

​Atendidos: 14,2 milhões de famílias

Valor pago: R$ 190 (em média)

Orçamento original em 2020: R$ 32 bilhões

Auxílio emergencial

Atendidos: 67,2 milhões de pessoas (até agosto)

Valor pago: R$ 600 de abril a agosto e R$ 300 de setembro a dezembro (famílias monoparentais femininas recebem em dobro)

Orçamento em 2020: R$ 321,8 bilhões

Renda Cidadã (previsão anterior)

Atendidos: 20 milhões de famílias

Valor pago: cerca de R$ 240

Orçamento: R$ 57,6 bilhões​

Renda Cidadã (nova previsão em discussão)

Atendidos: ao menos 17,2 milhões de famílias

Valor pago: cerca de R$ 240

Orçamento: ao menos R$ 49,5 bilhões​