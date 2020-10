Caminhão cai no Rio do Peixe

Na manhã desta sexta-feira (16), um caminhão caiu da ponte do Rio do Peixe, localizada na vicinal Tupã/Quatá, na manhã desta sexta-feira (16).

Segundo as informações apuradas, o veículo estava carregado com madeira e transitava pela vicinal Tupã/Quatá, quando o motorista perdeu o controle da direção e caiu da ponte no rio.

O motorista estava sozinho e sofreu ferimentos leves, sendo socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Tupã.