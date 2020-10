Carro vai parar dentro de córrego após cair em ribanceira e três pessoas ficam feridas

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o capô do veículo abriu, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu na ribanceira.

Chovia no momento do acidente, segundo a polícia.

As três pessoas que estavam no automóvel foram socorridas com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e pela concessionária que administra a rodovia. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Dracena (SP).