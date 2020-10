FLÓRIDA: Conselho de Pastores realizará palestra do “Outubro Rosa”

O Conselho de Pastores de Flórida Paulista realizará no próximo dia 19, às 18h30, uma palestra sobre o mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero – o “Outubro Rosa”.

Segundo a programação divulgada pelo Conselho de Pastores, o evento será realizado no templo da Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua Carlos Burjato, devido ao seu amplo espaço físico tendo em vista as normas de prevenção da Covid-19.

O tema da palestra será “Mulheres saudáveis e plenas”, com explanações da dra. Denise Boton e também da psicopedagoga Rosane Carvalho.

Interessados em participar do evento, podem entrar em contato com a organização e com o Conselho de Pastores.