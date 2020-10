Polícia Rodoviária apreende quase R$ 450 mil que estavam em veículo

Durante o desenvolvimento de Operação “São Paulo mais Seguro” em combate a ilícitos administrativos e penais, a equipe policial pertencente ao efetivo da 2° Cia de Polícia Rodoviária de Presidente Prudente, em fiscalização pela SP 270 – Rodovia Raposo Tavares, nas proximidades do km 616 + 500 metros, abordou o veículo de FIAT/ Toro com placas de Cuiabá/MT que era conduzido por um homem de 55 anos, natural da Chapada dos Guimarães/MT, residente em Cuiabá/MT.

Durante a fiscalização a equipe notou o estado de nervosismo do condutor do veículo, além de respostas desencontradas sobre os motivos de sua viagem, fato este que motivou uma busca em seus pertences pessoais e no veículo.

Na vistoria veicular, no banco do passageiro do veículo, foi localizada uma mochila de cor preta que após a sua devida contagem, ficou constatada a existência de R$ 440.000,00 em espécie, valor este divido cédulas de 100, 50 e 20 reais, tudo desprovido de qualquer comprovação de licitude.

Indagado o condutor sobre a origem do dinheiro, o mesmo informou que pegou o dinheiro em Cuiabá/MT, que o montante pertencia a uma construtora, e que estaria levando até o município de Presidente Prudente, para o pagamento de funcionários da Filial deste município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos respectivos indiciados, sendo presos, pelo cometimento do crime de lavagem de dinheiro, sendo garantidos todos os seus direitos constitucionais.

O indiciado foi ouvido e logo após liberado, na Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente.

Foi apreendido além do dinheiro, um aparelho de telefonia celular.