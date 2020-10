Empresário consegue fugir ao ser feito refém de bandidos

A Polícia Militar de Tupã conseguiu prender um grupo de criminosos que rendeu um empresário tupãense na cidade de Bastos, entre a noite de sábado (17) e madrugada de domingo (18). A vítima, que ficou refém dos bandidos, conseguiu fugir do interior de sua caminhonete quando os criminosos atolaram o veículo no Recanto das Águas, em Tupã, e foi resgatado por um conhecido que também é tupãense. A caminhonete do empresário foi apreendida e vários indivíduos presos numa ação da Polícia Militar que contou com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), especializada da Polícia Civil.

Segundo informações, a ocorrência começou a ser esclarecida pela Polícia Militar, equipe do cabo Bertholdo e cabo Coneliam que abordaram um Fox, ocupado por dois indivíduos, em atitudes suspeitas na Avenida Tamoios. Foi localizada uma arma e objetos do empresário, inclusive cartões bancários da vítima. Os indivíduos, um deles morador em Hortolândia informaram que o empresário estaria nas mãos de outros indivíduos. A partir deste momento foi acionado reforço pela Polícia Militar com apoio da DIG da Polícia Civil.

Os indivíduos detidos no Fox levaram a PM e Polícia Civil onde estavam outros três indivíduos do grupo, que após abandonarem a caminhonete da vítima na estrada do Recanto das Águas foram levados em um celta até uma chácara na vicinal Tupã – Juliânia. O empresário, depois de ser feito refém em Bastos foi levado no interior de sua caminhonete até Tupã. Durante o trajeto, o veículo atolou na estrada do Recanto das Águas e a vítima conseguiu fugir, mesmo estando com as mãos amarradas. Depois de fugir para o meio de um mato, o empresário retornou para a vicinal Tupã – Quatá e conseguiu ajuda de um amigo tupãense.

Segundo informações da Polícia Militar os indivíduos foram conduzidos para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã e podem até responderem por formação de quadrilha e sequestro. A Polícia Civil vai apurar para saber qual era a real intenção dos assaltantes, se era roubar bens do empresário mais a caminhonete ou mantê-lo sequestrado para pedir resgate aos familiares. O empresário, depois de receber ajuda do amigo tupãense, foi levado para a CPJ de Tupã.