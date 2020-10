Homem é morto com cinco tiros e Polícia procura o autor dos disparos

Francisco Marcos Pereira de Souza, 34 anos, que foi assassinado com pelos menos cinco tiros em uma propriedade rural do município de Iacri (SP), neste sábado (17), está sendo velado em Piacatu (SP).

Segundo a Funerária Frei Galvão, o corpo de Francisco de Souza está sendo velado no Velório Municipal de Piacatu (SP) e será transladado para o Estado do Ceará e o sepultamento acontecerá às 17h30 de terça-feira, dia 20, no Cemitério de Pedra Branca (CE).

O crime aconteceu por volta das 16 horas em uma fazenda localizada no Bairro Extremadura.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar de Iacri, a vítima estava trabalhando quando, por motivos a serem apurados, foi baleada com cerca 5 tiros por um outro indivíduo.

O acusado do crime fugiu do local após o crime. A Polícia Civil vai investigar para esclarecer os motivos do homicídio.