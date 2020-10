Passageiro de moto fica ferido após ser atingido por gavião e cair da garupa

No início da noite desta sexta-feira (16) o condutor de uma motocicleta, com um passageiro. trafegava pela estrada vicinal que liga Quatá a Tupã, neste mesmo sentido, quando aproximadamente 2 quilômetros do trevo do Distrito de Varpa, o passageiro foi atingido por um gavião.



Com o impacto e o susto o passageiro foi projetado ao solo sofrendo diversas escoriações. O condutor da motocicleta conseguiu controlar o veículo, e não caiu.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento e conduziu a vítima, para Santa Casa de Tupã. A Polícia Militar de Tupã registrou o boletim de ocorrência. O gavião infelizmente morreu com o impacto.