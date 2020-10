Polícia Civil esclarece morte de jovem encontrada em rio e prende dois indivíduos

A Polícia Civil de Iacri, sob comando do delegado titular Welington Ubiratã de Lima, esclareceu a morte da jovem Jessica Cardoso, de 24 anos de idade, moradora de Bastos. O delegado informou que duas pessoas foram presas por envolvimento no crime. O corpo da vítima foi encontrado em um ribeirão do município de Iacri, no último dia 9.

Welington Ubiratã de Lima destacou que “após um intenso trabalho de investigação, foram reunidos vários elementos informativos que apontavam para dois suspeitos” disse o delegado que representou junto ao Poder Judiciário de Bastos por buscas no imóvel dos acusados e pela prisão temporária por 30 dias. Os pedidos foram deferidos pela justiça do Fórum de Bastos.

Ainda segundo o delegado “na tarde dessa sexta-feira (16), com apoio de policiais civis da DIG e DISE de Tupã, sob coordenação da delegada Milena Davoli, e policiais da Delegacia de Polícia Civil de Bastos, sob coordenação da delegada Janaína Antoniazzi foi dado cumprimento ao mandado de busca e captura de um dos autores, que interrogado confessou a autoria”.

Welington Ubiratã de Lima revelou ainda que na manhã deste sábado (17), policiais militares “receberam a denúncia via COPOM de que o procurado estaria escondido em uma granja do município de Bastos. Em diligências pelo local encontraram o suspeito escondido em uma das casas do local. Ao perceber a chegada das viaturas ele tentou fugir embrenhando-se no mato, mas os policiais foram no seu encalço e lograram êxito em capturá-lo”.

O delegado de Iacri ressaltou que “os autores responderão por feminicídio qualificado por motivo torpe, além da ocultação de cadáver. Ficou apurado que o crime ocorreu na noite de 6 de outubro, quando um dos autores, através de um telefonema, teria marcado um encontro com a garota. Segundo sua declaração foram para a zona rural de Bastos e após discussão um deles desferiu tapas contra a mesma, que caiu e bateu a cabeça e ficou desfalecida”.

Welington Ubiratã de Lima informou também que “o corpo da jovem foi colocado no porta-malas de um automóvel, levado até a ponte e arremessada no rio, onde foi localizada na tarde do dia 9, em Iacri. O veículo também foi identificado, localizado e apreendido”. O site Bastos Já apurou que os dois presos são moradores de Bastos.