Traficante é preso com mais de 53 kg de maconha

De acordo com a corporação, uma equipe do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizava patrulhamento pela Rodovia Ângelo Rena, quando suspeitou de um carro que estava parado no acostamento e decidiu abordá-lo.

No entanto, os policiais depararam-se com 70 tabletes de maconha que estavam no porta-malas do carro.