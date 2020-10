Caminho dos Devotos, um caminho de luz e adoração em nossa região

A construção do “CAMINHO DOS DEVOTOS” somente foi possível em face da doação realizada em conjunto pelos empresários Agesner Monteiro e Pedro Sarkis Mezher (Pedro Conti Ponta Porã MS). Segundo o relato de Agesner Monteiro, desde a infância sempre teve muita fé em Deus e devoção aos santos retratados nas imagens construídas no local, razão pela qual ainda em tenra idade acalentou o sonho de contribuir para a construção de um lugar em que as pessoas pudessem ter um encontro mais íntimo com as coisas que considera sagradas.

Assim, em uma conversa com seu amigo Pedro Sarkis Mezher (Pedro Conti Ponta Porã MS), o qual é devoto de SÃO CHARBEL e foi o responsável pela construção da IGREJA SÃO CHARBEL na cidade de Ponta Porã/MS, decidiram materializar o sonho e retribuir todas as bênçãos recebidas em suas vidas, criando o “CAMINHO DOS DEVOTOS”, o qual deverá manter-se permanentemente aberto para a visitação de fiéis.



A inauguração e consagração pelo Pe. Rodrigo Gomes aconteceu no último sábado (10/10/20) e contou com a participação de devotos de toda a região e também de autoridades locais.

Para a segurança de todos foi desenvolvido um sistema de distanciamento, respeitando as medidas sanitárias vigentes.



Os fiéis que visitarem o local encontrarão abaixo de cada estátua um compartimento para acenderem velas, fazerem preces, orações, pedidos de intercessão e agradecimentos por graças recebidas.



Caminho dos Devotos

Endereço: Rod. Assis Chateaubriand (SP-425), km 444 + 800m

Telefone: (18) 99701-1231

Facebook – https://www.facebook.com/caminhodosdevotos

Instagram – https://www.instagram.com/caminhodosdevotos