Covid-19: cai em SP média móvel de mortes, casos e internações

O estado de São Paulo voltou a apresentar queda no número de mortes provocadas pelo novo coronavírus entre 11 e 17 de outubro, dentro da 42a Semana Epidemiológica. No período, houve 769 novas mortes por coronavírus, média móvel de 110 por dia.

Na semana anterior (41ª Semana Epidemiológica), entre os dias 4 e 10 de outubro, o estado havia contabilizado 1.087 mortes provocadas pelo novo coronavírus, média móvel de 155 por dia.

A média móvel é calculada somando-se o total de novos casos registrados na semana e dividindo-os pelo número de dias da semana. Desde abril, o estado paulista não registrava uma média móvel tão baixa.

Todo o estado de São Paulo vem apresentando média móvel abaixo de 200 mortes por dia há sete semanas consecutivas. A maior média móvel ocorreu na 29ª Semana Epidemiológica, entre 12 e 18 de julho, quando houve 278 óbitos por dia.

Casos

O estado também registrou a sua menor média móvel de casos de coronavírus desde a última semana de maio (22a Semana Epidemiológica, entre 24 e 30 de maio), quando somou 3.798 ocorrências por dia. Na semana passada (42a Semana Epidemiológica), as cidades paulistas anotaram 27.818 novos casos, média móvel de 3.974 ocorrências de covid-19 por dia.

Na semana anterior (41ª Semana Epidemiológica), o estado havia contabilizado 31.387 novos casos de coronavírus, média móvel de 4.484 por dia.

A maior média de casos registrada no estado ocorreu na 33ª Semana Epidemiológica, entre 9 e 15 de agosto, quando houve 10.828 vítimas por dia, mais do que o dobro do que foi verificado nesta semana.

Internações

São Paulo também registrou queda na média móvel de internações. Na semana passada, houve 962 novas internações, contra 1.217 da semana anterior. É o menor número de novas internações desde abril. “Na 42a Semana Epidemiológica, o estado de São Paulo apresentou 11,4% de queda no número de casos; de 29,3% no número de óbitos e de 20,9% em internações”, disse Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde.

Balanço

Segundo balanço divulgado hoje (19) pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o estado soma, neste momento, 1.064.039 casos confirmados do novo coronavírus, com 38.035 óbitos.

Do total de ocorrências diagnosticadas, 953.690 pessoas já superaram a doença, sendo que 116.869 delas se recuperaram após internação.

Há 3.163 pessoas internadas em estado grave no estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 4.032 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 40,8% no estado e de 40,5% na Grande São Paulo.