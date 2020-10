Estado credencia Inova Prudente na RPCITec Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica

A Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do estado de São Paulo acaba de credenciar a Fundação Inova Prudente para integra-la à RPCITec Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica do estado.

A resolução número SDE 32/2020 foi assinada no último dia 02 de outubro e publicada no diário oficial, reconhecendo a Fundação de Educação, Pesquisa e Inovação ‘Vicente Furlanetto’ como um ambiente de inovação tecnológica em atendimento ao Decreto 60.286/2014. Toda a documentação e evidências apresentadas há cerca de um mês constam no processo PRC 2020/00945 que tramitou com a conclusão de que o empreendimento se enquadra nas exigências do estado como produtor e articulador da inovação regional.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, “Centro de Inovação Tecnológica (CIT)” é um espaço criado para estimular o crescimento e competitividade das micro e pequenas empresas. Adaptado às condições e necessidades locais, o empreendimento concentra e oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação das empresas, promovendo a interação entre empreendedores e pesquisadores para o desenvolvimento de setores econômicos. Nesse sentido, a Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica (RPCITec) foi criada para disseminar a cultura da inovação nos municípios, estimulando a instalação de centros locais.

Segundo o Secretário Municipal de Tecnologia e presidente do Conselho Curador da Fundação, Rogério Alessi, “a comunidade acadêmica e os empreendedores sonhavam com um Centro de Inovação há quase 10 anos. Iniciamos em 2017 com a reforma da antiga escola de curtimento de couro e hoje recebemos a notícia de que a Inova foi reconhecida como um CIT, e isso é só o começo, ainda temos muito por fazer”, comemora o secretário que adiantou os próximos passos, “vamos em busca de um Parque Tecnológico para nossa cidade”.

O credenciamento reconhece as ações e resultados, que em apenas dois anos, elevaram o status da Inova a CIT. “Essa é uma conquista coletiva, um legado para toda região, agradeço a todos que nos ajudaram a construir esse projeto, em especial ao prefeito Nelson Bugalho por apoiar o ecossistema de empreendedorismo e inovação do município”, concluiu Alessi emocionado, que comemora, “entramos para a elite da inovação no estado mais rico da nação”

O diretor presidente da Fundação, Bruno Carnelóss, comemorou a conquista, “agora nossa região tem um Centro de Inovação Tecnológica, sonhado há muitos anos”, ele comenta que eram apenas 8 CITs credenciados no estado, e que com a Inova se tornando mais um desses centros Prudente comprovou sua força nesse setor. “Uma nova história ligada à pesquisa e inovação começa ser escrita em nossa região a partir de agora”, completa Carnelóss.

Para o consultor de ambientes de inovação Luis Isique, que conduziu o estudo que resultou no credenciamento, o feito inédito na região mostra a qualidade do trabalho realizado sobretudo nos últimos 3 anos. “Prudente consolida-se estrategicamente como um ambiente que produz inovação, e agora pode dizer que tem um Centro”, comenta Isique referindo-se ao fato de que somente ambientes credenciados pelo estado podem ser chamados de Centros de Inovação. Há quatro anos o especialista também conduziu os estudos que credenciou a INTEPP (Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente) junto à Rede Paulista de Incubadoras. “Agora temos uma Incubadora e um Centro de Inovação credenciados”, comemora.

Afinal, quais são estas ações que a Inova realizou?

Para receber o credenciamento a entidade gestora, como é chamada a pessoa jurídica que cuida do Centro, e nesse caso a Fundação Inova Prudente, teve que demonstrar que articula a pesquisa com negócios, que auxilia a cadeia produtiva, que leva, e ajuda levar, inovação as empresas.

Também foi necessário demonstrar que é um agente transformador de conhecimento e pesquisa em inovação, e que essa inovação consegue chegar como benefícios para a sociedade. Não basta apoiar ou realizar a pesquisa, é preciso que ela se transforme em produtos ou serviços, que a sociedade possa se beneficiar.

Além disso, é indispensável que seja capaz de se articular com demais players do ecossistema, como são chamados outros integrantes, ou seja, que seja uma entidade que articula e trabalha em conjunto, que auxilia nos processos de terceiros, que agrega valor. Também deve demonstrar capacidade de gestão, ter um projeto sustentável e estar inserido num ambiente que contenha todos os elementos necessários para seu desenvolvimento sustentável.

O que muda com o credenciamento?

Ter um CIT na cidade não mexe somente com os ânimos dos empreendedores e pesquisadores, mas também abre portas e atrai investimento. Os Centros credenciados compartilham suas pesquisas e ampliam o networking. Ter uma empresa ou projeto ligado a um espaço credenciado conecta o empreendedor ao que existe de melhor na pesquisa e inovação do estado, e além disso tem acesso a linhas de crédito, apoio institucional. É estar no radar da inovação e do desenvolvimento do estado, que passa olhar nossa região com outros olhos.

Em reunião virtual com o subsecretário de CT&I de São Paulo, Marcos Vinicius foi informado que estão previstos investimentos de R$ 60 milhões de reais nos centros de inovação credenciados no estado em 2021, e parte destes recursos podem ser investidos na Inova.

Centros de Inovação Credenciados:

Agora são nove os CIT credenciados no estado: Centro de Inovação Tecnológica de Jundiaí, Marília, Indaiatuba, Guarulhos, Bauru, Rio Claro, Guarujá, Embraer e agora Presidente Prudente