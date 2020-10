Fortaleza faz 2 a 0 no Palmeiras, que perde quarta seguida no Brasileiro

Ainda sem treinador e comandado pelo auxiliar Andrey Lopes, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, por 2 a 0, no estádio do Castelão, na capital do Ceará. O Verdão chegou, neste domingo, à quarta partida sem vitórias. No dia do 102 anos do de fundação da equipe cearense, David se destaca e faz os dois gols da noite.

O jogo foi marcado pelo confronto de uma equipe organizada, com planejamento de jogadas feitas por Rogério Ceni; contra outra desorganizada, nervosa e sem esquema de tático definido.

A primeira chance foi do Fortaleza. Aos 9 minutos, Yuri César deixou Osvaldo na cara do gol, que chutou e Weverton pegou.

A resposta do Palmeiras veio com Raphael Veiga, que também parou no goleiro. Max Walef fez duas boas defesas, aos 18 e aos 29 minutos.

Quando a partida estava mais equilibrada, o Leão abriu o placar. Na entrada da área, Tinga tabelou com Ronald, que passou para David bater já sem goleiro. O gol chegou a ser anulado, mas o VAR confirmou o primeiro do Fortaleza.

O segundo saiu em um contra-ataque, após erro no meio-campo do Palmeiras. Marlon vai à linha de fundo e cruzou, Mayke cortou e acertou a trava. O rebote ficou com David, que chutou e fez mais um.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo disposto a pressionar o Fortaleza e, assim, tentar empatar a partida. Mas rapidamente a equipe de Ceni organizou o sistema defensivo e não levou nenhum grande susto.

A disputa fica morna no meio-campo e quando o clube paulista chegava na área os defensores cearenses conseguiam evitar que Max Walef trabalhasse, tirando para lateral ou escanteio.

Para piorar a situação do Verdão, o zagueiro Gustavo Gómez se desentende com o árbitro Marcelo Lima Henrique e é expulso. Está fora do confronto contra o Atlético-GO.

Próximos jogos

O Palmeiras recebe na quarta-feira o Tigres, da Argentina, às 21h30, pela Libertadores da América. No mesmo dia e horário, o Fortaleza vai decidir o Campeonato Cearense, contra o Ceará.