Motociclista de 21 anos morre após colidir na traseira de caminhão

Um trágico acidente tirou a vida de um motociclista de 21 anos, na noite deste domingo, dia 18, na Rodovia Prefeito José Gagliardi, em Paraguaçu Paulista (SP).

Conforme informações colhidas no local, Bruno Flauzino Jorge seguia em uma Honda CBX 250 Twister, com placas de Rancharia (SP), pela rodovia, sentido Quatá-Paraguaçu, quando colidiu na traseira de um caminhão, com placas de Regente Feijó (SP).

O motorista do veículo relatou que ouviu um barulho de batida e parou após alguns metros para ver o que era. Ele se deparou com o para-choque traseiro danificado. Logo após, encontrou a motocicleta caída e o jovem ao lado.

O motorista acionou o resgate. A ambulância da concessionária Eixo socorreu o jovem e levou-o até o Pronto-Socorro de Paraguaçu Paulista, chegando já sem vida.

Bruno Flauzino morava com os seus pais no Posto São Matheus, onde trabalhava como borracheiro.

O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Paraguaçu Paulista. O sepultamento ocorrerá no Cemitério da Paz, com data e horário a serem confirmados.