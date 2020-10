Motorista fica ferido ao capotar veículo em rotatória

Um carro capotou no início da manhã deste domingo (18) após o motorista perder o controle na Avenida Benedito Pires, que liga os municípios de Assis e Cândido Mota (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia pela via, quando ao passar por uma rotatória perdeu o controle acabou capotando. No local a Polícia tentou realizar o teste do bafômetro (etilômetro) mas o motorista, que apresentou sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste.

O homem, que não teve a identidade revelada, sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi levado à Delegacia, onde após ser ouvido, foi liberado.