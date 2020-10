Osvaldo Cruz marca na reta final do jogo e vence o Tupã fora de casa

O Osvaldo Cruz venceu o Tupã, por 1 a 0 e voltou para casa com seus primeiros três pontos e largou com pé direito no Campeonato Paulista da Segunda Divisão – quarto patamar estadual. O jogo foi realizado no Estádio Alonsão em Tupã na tarde de domingo (18).

Após o Tupã perder chance clara aos 39 da segunda etapa, com Yuri, o centroavante Daniel, que havia entrado no intervalo, fez o gol da vitória do Azulão, faltando menos de cinco minutos para o tempo regulamentar terminar.

Os primeiros 45 minutos foram movimentados no Alonsão. E os quatro de acréscimo também. Inclusive, foi nesse tempo extra que o Osvaldo Cruz teve sua melhor chance. Mas o chute de Thiago passou rente à trave do Tupã. Porém, depois de um início mais equilibrado, o time da casa acertou a marcação (alta) e dominou o jogo. Foram, no mínimo, três chances claras. A primeira com Gabriel cabeceando livre, aos 8 minutos. Mateus, três minutos depois, chutou por cima, já dentro da área. Tiago Silva, aos 22, mandou de cabeça na trave.

As duas equipes caíram de rendimento na segunda etapa. Mas o Tupã seguia melhor. PC dos Santos mexeu no time, colocando Daniel, Ataliba e Gustavo Amorim. E ainda depois Robinho. E o Osvaldo Cruz melhorou com as mexidas ofensivas. Aos 39, os donos da casa perderam uma boa chance com Yuri, que chutou rente à trave de Gabriel Kinzel. Pouco tempo depois, o Azulão levantou na área, e Daniel, mesmo cabeceando fraco, conseguiu fazer a bola morrer no fundo do gol de Murilo. Nos instante finais, os visitantes seguraram a pressão do Tupã, que já não era tão forte quanto antes.

Na próxima rodada, o Osvaldo Cruz recebe o Grêmio Prudente. A partida será às 16h desta quarta-feira (21), no Estádio Brenão, em Osvaldo Cruz. Às 15h, o Tupã encara o Assisense, no Tonicão, em Assis. O Vocem folga nesta chave.