Polícia aguarda exame de DNA para identificar corpos encontrados carbonizados em carro

A Polícia Civil irá aguardar o resultado de exame de DNA para identificar o casal encontrado carbonizado em um carro que estava incendiado em um canavial na zona rural de Coroados (SP).

A suspeita é de que as vítimas sejam um homem e uma mulher de Birigui, que estariam desaparecidos desde quinta-feira (15). A reportagem apurou que devido às condições em que os corpos foram encontrados, não foi possível fazer a identificação pessoal.

Os cadáveres estavam em um Ford Ka encontrado sem as placas. De acordo com a polícia, ele foi muito danificado pelo incêndio, que inclusive apagou a numeração do chassi.

Apesar disso, familiares da jovem que estaria desaparecida afirmam que o veículo é da mãe dela. Eles reconheceram um amassado existente na lataria e outros acessórios, como um rádio e as rodas.

Crime

O carro incendiado estava em um canavial na estrada de terra entre os municípios de Birigui e Coroados, no bairro rural Baixotes.

Os bancos dianteiros estavam jogados para frente e corpo que seria de um homem estava no banco traseiro. Já o que supostamente é de uma mulher estava no assoalho, entre o banco dianteiro e o traseiro.

A polícia apreendeu um celular queimado, encontrado dentro do veículo, que foi levado para o pátio de um guincho em Birigui, enquanto os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba.

Identificação

A reportagem apurou que ainda no sábado familiares da jovem desaparecida estiveram no pátio para onde o Ford Ka foi levado para reconhecimento.

Eles disseram que a mulher fazia uso de um Iphone e a perícia vai apontar se pode ser o smartphone que foi encontrado queimado dentro do veículo.

Familiares de um morador em Birigui que também está desaparecido desde quinta-feira estiveram no IML de Araçatuba para tentar reconhecer o corpo carbonizado. De acordo com eles, o rapaz estava saindo com uma mulher loira, que usava um Ford Ka.

Foi entregue à polícia uma foto dela, dentro do veículo, feita pela própria jovem que está desaparecida. O caso é investigado pela Polícia Civil de Coroados, que por enquanto não deve dar detalhes sobre o inquérito.