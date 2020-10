Polícia Ambiental resgata aves e devolve 151 jabutis à natureza

Hoje (19), uma equipe da Polícia Militar Ambiental recebeu uma solicitação de entrega voluntária de aves e animais silvestres.

A equipe em serviço foi até uma pousada em Dracena, onde foram entregues 21 aves da fauna silvestre, sendo treze papagaios-verdadeiros, quatro maritacas e quatro periquitos-rei.

Também foram entregues cento e cinquenta e um jabutis.

Como as aves apresentavam sinais claros de domesticação, foram encaminhadas a Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis (APASS), onde passarão por cuidados de médicos veterinários e posteriormente se estiverem em condições serão soltos em seu habitat natural.

Já os 151 jabutis foram devolvidos à natureza, no Parque Estadual do Rio do Peixe nos municípios de Ouro Verde, Dracena e Junqueirópolis.