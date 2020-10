Policial militar da região é assassinado em São Paulo

O corpo do soldado Daniel Alves de Lima foi identificado nesta segunda-feira (19), no Instituto Médico Legal (IML), na capital paulista.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, policiais militares que estavam em serviço, na manhã do último sábado (17), abordaram quatro indivíduos que conduziam uma carroça, na Avenida Rudge, no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo.