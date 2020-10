Bolsonaro desiste de comprar Coronavac

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta quarta-feira (21) que não vai mais permitir que o Ministério da Saúde compre doses da Coronavac, vacina chinesa contra a covid-19. Em mensagens enviadas a ministros, Bolsonaro afirmou: “Não compraremos vacina da China”.

“Alerto que não compraremos vacina da China, bem como meu governo não mantém diálogo com João Doria sobre covid-19”, disse o presidente. A informação é do site Poder360.

Bolsonaro e Doria têm travado embates sobre a questão. Na semana passada, o governador de São Paulo disse que todos os moradores do estado serão obrigados a tomar a vacina para conter a disseminação do novo coronavírus. O presidente rebateu por mais de uma vez, afirmando que não vai tornar obrigatória a vacinação.

Nesta quarta (21), Doria vem a Brasília tentar viabilizar a compra das doses chinesas. O governador deve circular pelo Congresso Nacional e conversar com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, entre outras autoridades.

A declaração de Bolsonaro vem à tona horas após o Ministério da Saúde anunciar que compraria 46 milhões de doses da Coronavac. A vacina vem sendo desenvolvida pela farmacêutica Sinovac Biotech e, no Brasil, tem parceria com o instituto Butantan. As doses seriam entregues até dezembro deste ano.