Deputado Bragato anuncia que pode destinar R$ 1 milhão para Inova Prudente

O deputado Mauro Bragato se reuniu com o Gerente Regional do SEBRAE-Prudente, Dr. José Carlos Cavalcante, com o consultor do órgão, Eliezer Sales Ramos, com o secretário municipal de Tecnologia e diretor do Inova Prudente, Rogério Alessi, além do diretor regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Francisco Torturello, representando o secretário Marco Vinholi, para uma conversa sobre a criação de um Polo Tecnológico na região.

O SEBRAE apresentou ao parlamentar um Projeto de Desenvolvimento Regional, inserindo os Projetos de Desenvolvimento Local dos 53 municípios da região de Presidente Prudente. O secretário Alessi solicitou ao deputado recurso no valor de R$ 1 milhão — R$ 500 mil para a Fundação Inova Prudente desenvolver projetos tecnológicos e R$ 500 mil para a implantação do IPT (Instituto Paulista de Tecnologia) juntamente com a Fundação.

Bragato disse que vai trabalhar para viabilizar a destinação desse recurso, tendo em vista que a região é um polo tecnológico muito importante para o Estado, contando com três campi da UNESP, duas FATECs, nove ETCs, além de estar estrategicamente localizada entre os Estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Ainda ressaltou que a conquista do credenciamento da Fundação Inova Prudente junto à Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica do Estado já é um grande feito para a região.

O credenciamento reconhece produção e articulação com pesquisa e inovação, conecta empreendedores a outros CITs e pode garantir repasse de recursos do Estado em 2021.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, “Centro de Inovação Tecnológica (CIT)” é um espaço criado para estimular o crescimento e competitividade das micro e pequenas empresas. Adaptado às condições e necessidades locais, o empreendimento concentra e oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação das empresas, promovendo a interação entre empreendedores e pesquisadores para o desenvolvimento de setores econômicos.

Para o consultor de ambientes de inovação Luis Isique, que conduziu o estudo que resultou no credenciamento, o feito inédito na região mostra a qualidade do trabalho realizado sobretudo nos últimos 3 anos. “Prudente consolida-se estrategicamente como um ambiente que produz inovação, e agora pode dizer que tem um Centro”, comenta Isique referindo-se ao fato de que somente ambientes credenciados pelo estado podem ser chamados de Centros de Inovação.

Agora são nove os CITs credenciados no Estado: Jundiaí, Marília, Indaiatuba, Guarulhos, Bauru, Rio Claro, Guarujá, Embraer e Presidente Prudente.