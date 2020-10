Justiça Eleitoral nega registro de candidatura de Zé Luiz (PP) a prefeito de Salmourão

O candidato a Prefeito de Salmourão, José Luiz Rocha Peres (do PP) teve seu pedido de registro negado pela Justiça Eleitoral de Lucélia.

A decisão é do juiz André Gustavo Livonesi.

O juiz acolheu pedido do Ministério Público eleitoral no sentido de Zé Luiz aparecer na lista do Tribunal de Contas da União com problema relacionado à prestação de contas de um convênio federal relacionado ao evento Canoagem, quando ele era prefeito.

Segundo a Promotoria, o TCU impôs a de Zé Luiz devolver dos valores à União e inabilitou o candidato por cinco anos para exercer cargos públicos.

O magistrado decidiu por acolher a tese de rejeição das contas, por decisão irrecorrível proferida por órgão competente, ou seja, o Tribunal de Contas da União, determinando que Zé Luis não pode ser candidato nas eleições de 2020.

Da decisão cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo

Através de nota a assessoria de imprensa do candidato respondeu que “a decisão do Juiz Eleitoral da Comarca de Lucélia atendeu em parte, o que era previsto”. Ainda que a impugnação do DEM iria ser rejeitada sem entrar no mérito, como previsto.

Já a do Ministério Público foi mais analisada e, a assessoria entende que cabe reforma no Tribunal Regional Eleitoral e acredita no trabalho proposto pelo advogado, Dr Alysson, que é especialista em Direito Eleitoral, e que irá trabalhar e para uma vitória em São Paulo.