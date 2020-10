Justiça nega recurso e mantém pena de acusado de matar ciclistas atropelados

Após isso, voltava para sua cidade, mas se perdeu durante o trajeto e sofreu um “apagão”, motivo pelo qual não soube explicar como se deu o acidente, tendo acordado coberto de sangue e com policiais afirmando que havia matado duas pessoas e solicitando que realizasse teste do bafômetro.

O acidente ocorreu às 8h40 do dia 16 de julho de 2017, no quilômetro 146 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista.

As duas vítimas morreram no local. O motorista foi socorrido com ferimentos leves. Ele não tinha carteira de habilitação e o teste do bafômetro constatou 0,09 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

O número configura infração administrativa – de 0,05 mg/L a 0,33 mg/L -, que prevê multa, suspensão do direito de dirigir e sete pontos na carteira de habilitação. Após receber alta médica, ele foi preso em flagrante.

As vítimas

Marcio José Bechis tinha 45 anos e era professor de educação física em Nova Odessa (SP). Diogo Cia de Faria tinha 38 anos e era empresário em Americana (SP).