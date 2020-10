Libertadores: com gol nos acréscimos, Santos vence Defensa y Justicia

Com um gol de Marcos Leonardo nos acréscimos do segundo tempo, o Santos derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 2 a 1 nesta terça-feira (20) na Vila Belmiro e encerra a primeira fase da Libertadores invicto e como líder do grupo G.

Também há a possibilidade de o Peixe terminar com a melhor campanha geral na primeira fase da competição continental, para isto basta que o Palmeiras não supere o Club Atlético Tigre (Argentina) em partida programada para a próxima quarta (21) no Allianz Parque.

O jogo

Após um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, os visitantes abriram o marcador logo aos 5 minutos da etapa final com Braian Romero. Com a desvantagem no placar o técnico Cuca faz uma alteração que mudou o rumo do confronto, a entrada de Lucas Braga no lugar de Arthur Gomes.

Assim, aos 32 minutos o camisa 36 recebe de Wagner Leonardo para marcar. Este foi o primeiro gol de Lucas Braga pelo Santos.

Quatro minutos depois o técnico Cuca volta a fazer outra mudança decisiva, tira o lateral Pará e coloca o atacante Marcos Leonardo. E aos 46 Lucas Braga inicia contra-ataque e toca para Marcos Leonardo fazer o gol da vitória. Santos 2, Defensa y Justicia 1, placar final.