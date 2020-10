Patrícia Crema renuncia a candidatura à Prefeitura de Rinópolis

Patrícia Crema renuncia candidatura à prefeitura, Fazendo uso de sua página a então candidata à prefeitura de Rinópolis, Patrícia Crema, anunciou que não irá mais disputar as eleições 2020.

O pedido de renúncia foi enviado na manhã deste Domingo (18), à Justiça Eleitoral da candidatura, já não tendo como voltar atrás da decisão a ex-candidata a Prefeita solicitou a justiça eleitoral a candidatura a vereadora (segundo dados do TSE).

Em sua publicação, Patrícia Crema agradeceu o apoio recebido e justificou a desistência, segundo ela por questões pessoal e disse ter certeza de que Deus está preparando algo melhor em sua vida.

Com a renúncia de Patrícia, a disputa pela prefeitura ficará entre o atual Prefeito José Ferreira de Oliveira Neto, PSDB e Graziela Tomé, PTB.

As eleições acontecerão no dia 15 no novembro, devido ao Novo Coronavírus.