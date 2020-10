Quatro pessoas são flagradas com tarrafa, espingarda e animal morto

Quatro indivíduos foram flagrados no Rio Aguapeí e conduzidos para a Delegacia de Polícia de Salmourão pela Polícia Ambiental na tarde de hoje (22), após serem flagrados com petrechos de pesca irregulares, espingarda e um animal silvestre abatido.

Segundo informações cedidas ao jornalismo do Grupo Folha Regional (Jornal Site e TV) pela Polícia Ambiental – Base de Dracena, foram apreendidas nesta ação três varas de pesca com molinete, uma vara de pesca com carretilha, uma tarrafa, a espingarda de pressão e 1,120 kg de carne de animal silvestre nativo “Teiú”.

Ainda segundo a Polícia Ambiental, todos os quatro envolvidos assumiram a autoria da ação delituosa e foram levados para a delegacia juntamente com os objetos apreendidos.

Foram lavrados quatro autos de infração ambiental na modalidade de advertência por pesca em local proibido e outros quatro no valor de R$ 560 cada pela posse de produto da fauna silvestre nativa, o lagarto Teiú.

O total dos autos aplicados somado, chega aos R$ 2.240,00. Os autores ainda vão responder ao inquérito policial podendo ser processados.