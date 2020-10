Rapaz morre e adolescente fica gravemente ferida em acidente

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Civil, ele era o condutor de um carro, que se chocou em uma árvore na Rua Ismael Dias da Silva, por volta das 3h40.

Uma adolescente, de 17 anos, que também estava no veículo, como passageira, ficou gravemente ferida em decorrência da colisão e foi socorrida com vida.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o veículo, com placas de Presidente Prudente, e o local da batida e avaliar as causas do acidente.

Em nota emitida na tarde deste sábado (24), o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente informou que a adolescente deu entrada no Pronto-socorro da unidade durante a madrugada e foi atendida pela equipe médica e multiprofissional.

Ainda segundo o HR, a vítima permanece em observação e seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente contou que estava em uma festa e que o rapaz a buscou no local.

Também conforme a polícia, as informações disponíveis no momento do registro da ocorrência ainda não eram suficientes para precisar a dinâmica do que ocorreu, o que a perícia buscará esclarecer.