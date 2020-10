FLÓRIDA: Escola Pércio poderá ter ensino em tempo integral

A Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles de Flórida Paulista poderá contar com o ensino em tempo integral nos próximos anos. A informação foi passada para a reportagem do jornal e site Folha Regional pela diretora da unidade escolar, Leila Macedo Carvalho, que destacou ainda que a melhoria foi proposta pela dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino de Adamantina, Irmes Mary Moreno Mattara.

Segundo explicou a diretora, a escolha da Escola Pércio se deu pela estrutura física do estabelecimento de ensino, quantidade de alunos e tendo como ponto chave a necessidade dos alunos vulneráveis ao aprendizado.

Como reflexo, os alunos terão uma melhoria significativa na aprendizagem o que vai colaborar para que estes atinjam as metas propostas pela Secretaria de Educação do Estado.

No ensino integral, os alunos ganham maior tempo de estudo, atividades extras conteúdo curricular e de protagonismo juvenil como projeto de vida, inserção no mercado de trabalho, preparação para as situações adversas da vida, maior orientação com o trabalho de suas dificuldades e outros benefícios.

Além dos benefícios de aprendizado, os alunos participantes do ensino integral também contarão com alimentação balanceada de café da manhã, almoço e lanche e no turno da tarde o café e janta.

A carga horária do ensino em tempo integral é das 7h às 14h para o ensino fundamental e das 14h15 às 21h15 para o ensino médio. “Uma oportunidade imperdível para alunos, professores e famílias que juntos vão colher os frutos deste tipo de projeto que já é exemplo em outras unidades de ensino da região como, por exemplo, em Lucélia, Dracena e Junqueirópolis”, destaca a diretora Leila.

Apesar de ainda estar em fase de estruturação, a escola já realizou as matrículas dos alunos interessados e que cursam do 6º ao 9º ano e ensino médio na unidade escolar que optaram pelo programa. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Escola Pércio.