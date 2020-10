MARIÁPOLIS: Associação de Astronomia completa 20 anos

Como é de tradição, todos os anos a Associação de Astronomia Unificada de Mariápolis (Asaum) realiza sua reunião festiva no mês de outubro em comemoração ao aniversário de fundação, que sempre acontece no prédio do Centro Cultural com evento aberto ao público em geral. Mas como este ano, pelo motivo da pandemia de Covid-19, e cumprindo todas as exigências da vigilância sanitária, não será realizada a tradicional reunião festiva.

Desde já a diretoria da associação agradece a todos que sempre fizeram e fazem a história da Asaum acontecer.

HISTORIA

A Associação de Astronomia Unificada de Mariápolis nasceu no ano de 2000 quando alguns amigos amantes da astronomia se reuniram. Assim tiveram a iniciativa de fundar a entidade e iniciaram ações direcionadas aos membros e pessoas interessadas ao tema.

Atualmente a Asaum desenvolve atividades com maquetes, palestras, observações e reuniões semanais.

O primeiro telescópio foi adquirido com recursos próprios já em 2001. Em 2007 foi conquistado um telescópio computadorizado com o qual se realiza observações astronômicas como: eclipses da Lunares, Super-lua, observações dos planetas, lua, nebulosas etc. A Asaum tem participado de vários eventos regionais direcionados ao tema.

No ano de 2013, numa iniciativa inédita na região, foi construído em anexo ao Centro Cultural de Mariápolis a sede e o observatório, possibilitando melhores condições de observações e espaço mais adequado para recepcionar visitantes.

A entidade realiza semanalmente, às quartas-feiras, reuniões sempre às 20h com observações sem custo algum, para qualquer pessoa, visitas de escolas, entidades, pois uma das finalidades da associação é difundir a astronomia. (Por Asaum)