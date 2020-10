70% dos municípios de SP não apresentaram óbitos por Covid-19 nos últimos 7 dias

A secretaria estadual de Saúde de São Paulo voltou a reforçar a tendência de regressão da pandemia de Covid-19 no estado. De acordo com dados apresentados pelo coordenador do Centro de Contingência contra a Covid-19, João Gabbardo, 70% dos municípios do estado não registraram nenhum morte durante a semana.

“463 municípios de São Paulo não apresentaram óbitos nos últimos 7 dias, são 70% do total. Além disso, 471 municípios não apresentaram óbitos nos últimos 14 dias, o que significa 58% dos municípios”, afirmou o coordenador. Gabbardo ainda destacou que, nas últimas 24 horas, a doença causou apenas 6 óbitos no estado. “Hoje é o dia 223 desde o primeiro dia da epidemia. Nós alcançamos o número de 6 óbitos no quinto dia da epidemia. Desde então, nunca tivemos um registro tão baixo”, apontou. De acordo com boletim apresentado na tarde desta segunda-feira, existem 1.092.834 casos confirmados da doença no estado, com 38.753 registros e óbitos desde o início da pandemia.