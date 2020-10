Brasil deve avaliar possibilidade de vacina só para idosos, diz pesquisador

A possibilidade de uma vacina contra a Covid-19 voltada especialmente aos idosos, que estão no grupo de risco da doença, deve ajudar a salvar vidas no Brasil. De acordo com o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, essa pode ser a melhor maneira de aproveitar a resposta imunológica robusta da vacina de Oxford nessa população.

“Se uma dessas vacinas for mais importante nos idosos e mostrar uma proteção maior, pode ser feita uma escolha, se o Brasil tiver essa opção, para que seja feita uma vacina que tenha uma melhor resposta em idosos e uma vacina que tenha uma melhor resposta em adultos jovens, por exemplo”, disse o pesquisador em entrevista à CNN Brasil.

A vacina, que é desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade Oxford, já conta com um enorme investimento prometido pelo governo federal e pode se tornar o principal imunizante a ser distribuído no Brasil.