Cerimônias de Natal no Vaticano serão sem fiéis

Depois das cerimônias da Semana Santa sem público no Vaticano, o papa Francisco também celebrará as Missas do Advento e do Natal sem a presença dos fiéis, informou nesta segunda-feira (26) a agência especializada Catholic News Agency (CNA).

O secretário de Estado (ministro das Relações Exteriores) do Vaticano informou que as cerimônias de Natal serão realizadas “de forma privativa”, segundo consta em um e-mail enviado às delegações estrangeiras da Santa Sé.

Essas cerimônias não terão “a presença de membros do corpo diplomático”, habitualmente convidados, e serão transmitidas pela internet, segundo o e-mail.

O mês de dezembro é marcado por uma série de festas litúrgicas que atraem milhares de peregrinos cristãos.