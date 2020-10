FLÓRIDA: Professores recebem certificados e premiação de projeto do Judiciário e Ministério Público

O Poder Judiciário e o Ministério Público de Flórida Paulista, representados pela juíza de direito dra. Ruth Duarte Menegatti e o dr. Samuel Camacho Castanheira, realizaram na semana passada a entrega de certificados e premiação aos professores participantes do projeto “Histórias para DenunciArte”, pautado nos preceitos do Roteiro Único de Trabalho Humanizado.

A ação é fruto do importante trabalho realizado pelos professores da rede municipal de ensino da Cidade Amizade junto aos alunos e através da Universidade da Alma ministrada pela psicoeducadora Denise Alves Freire.

Tendo em vista a necessidade do distanciamento, devido à pandemia da Covid-19, a homenagem e premiação ocorreram no Salão do Júri do Fórum de Flórida Paulista com quantidade limitada de pessoas e além dos professores, gestores municipais, diretores de escolas e convidados.

No uso da palavra, a juíza Ruth Duarte Menegatti e o promotor de justiça dr. Samuel Camacho Castanheira destacaram a importância do profissional da educação, parabenizaram os participantes e ressaltaram o compromisso do Judiciário e Ministério Público com a educação no município.

“Ao que depender do Judiciário e Ministério Público, vamos estar sempre ao lado das unidades de ensino, do educador e principalmente dos alunos floridenses que são o futuro da cidade que merecem a nossa total atenção e respaldo”, destacou a juíza.