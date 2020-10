IRAPURU: Candidatos à prefeito e vice tem candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral

De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (divulgacand) os três candidatos à prefeito e vice de Irapuru estão aptos e com as candidaturas deferidas junto a Justiça Eleitoral da Comarca de Pacaembu.

Desta forma após a análise da documentação apresentada todos estão aptos para a eleição municipal que ocorre no próximo dia 15 de novembro.

De acordo com o site foi registrado a candidatura à prefeito de Jacques Ferreira e de Mané Lugan como vice-prefeito na coligação “Por Uma Irapuru mais justa e fraterna”, formada pelos partidos PV e Podemos. Também foi deferida a candidatura à prefeito de Mazinho e de Luiz Vittoretti como vice-prefeito pela coligação DEM/PSD denominada “Avança Irapuru”.

E finalmente foi deferida a candidatura a prefeito de Tecco e como vice-prefeito Pastel pela coligação PSDB/ PL denominada “Irapuru, novos tempos, novos rumos”.