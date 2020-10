Jovem que colidiu em cavalo não resiste e morre

Faleceu por volta das 10h de hoje, na Santa Casa de Paraguaçu Paulista, Hiago Henrique de Jesus Ferreira, de 28 anos, após um acidente na rodovia na madrugada desta segunda-feira, dia 26.

O jovem seguia em um veículo VW/Polo pelo prolongamento da Avenida Manoel Antonio de Souza, próximo a Casa Lar, quando ele se deparou com um cavalo atravessando a pista. O motorista tentou se desviar do animal, mas não conseguiu, resultando na colisão. O impacto da batida fez com que o cavalo estourasse o para-brisa do carro.

Hiago foi socorrido, levado à Santa Casa, mas não resistiu. Ele faleceu devido a traumatismo craniano.

O paraguaçuense era chefe da Divisão de Alimentação e Nutrição da Prefeitura de Paraguaçu Paulista.

Em breve, mais informações sobre o velório e sepultamento.