Rússia inicia produção de sua 2ª vacina contra a Covid-19

A Rússia iniciou a produção da segunda vacina russa contra a Covid-19, a EpiVacCorona, desenvolvida pelo centro de pesquisas Vektor.

A informação foi confirmada por Anna Popova, diretora do Serviço Federal de Defesa dos Direitos dos Consumidores e Bem-Estar Humano da Rússia (Rospotrebnadzor). “O Centro Vektor começou a produção da vacina EpiVacCorona”, afirmou Popova no fórum Sociedade Saudável.

É a segunda vacina russa que entra em fase de produção depois da Sputnik V, do Centro de Microbiologia e Epidemiologia Gamaleya.

A diretora do Rospotrebnadzor revelou doses da vacina EpiVacCorona já estarão produzidas até o final do ano. Os ensaios clínicos pós-registro da vacina EpiVacCorona vão começar em breve, com participação de 40 mil voluntários, incluindo pessoas de mais de 60 anos e pessoas com doenças crônicas.

A terceira vacina russa, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Chumakov e que entrou em sua segunda fase de testes no último dia 19, também deve entrar em produção assim que for registrada.

Além disso, Popova anunciou que o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto de Vacinas e Soros de São Petersburgo está desenvolvendo uma quarta vacina.

Com 1.547.774 casos acumulados, a Rússia é hoje o quarto país do mundo em número de positivos para o novo coronavírus atrás dos Estados Unidos, Índia e Brasil.