MARIÁPOLIS: Prefeitura reconstrói ponte na zona rural

A Prefeitura de Mariápolis através do setor de Obras, reconstruiu a ponte de madeira na estrada do bairro Elizeu, próximo a propriedade do Denir Roberto.

Os servidores da prefeitura atuaram nos trabalhos em prol de oferecer melhores condições de tráfego.

Conforme o secretário de Obras Antonio Carlos, a execução da nova ponte oferece melhores condições aos usuários, principalmente para o escoamento de produções e transporte em geral.

Ainda de acordo com Antonio Carlos, o setor continua empenhado nas melhorias como cascalhamento e empedramento, manutenções com frequência nas estradas rurais, entre outros serviços essenciais.