Em live, sindicato celebra o Dia do Comerciário

O Sincomerciários Tupã vai realizar neste domingo, dia 1, um live para celebrar o Dia do Comerciário, comemorado em 30 de outubro. O evento tem início às 18 horas e vai ser transmitido pelo facebook da entidade (facebook.com/sincomerciarios.tupa.5) e também através do youtube, no canal sincomerciariostupalive. A transmissão vai ser marcada por apresentações do grupo Sem Preconceito e do DJ Bolinha, além de manifestações a respeito da data e o sorteio de vários prêmios, entre eles uma motocicleta 0 Km.

“Todos os anos, nosso Sindicato realiza uma grande festa para celebrar esta data. Este ano, entretanto, por causa das restrições impostas pela pandemia de coronavírus, ficou impossível promover a festa. Por isso, resolvemos realizar esta live, que é uma forma de celebrar a importância que tem nossa categoria”, destacou o presidente do Sincomerciários, Amauri Mortágua.

“De maneira pioneira, os comerciários de Tupã vão ter acesso a este evento, que celebra os trabalhadores do comércio de toda a região. A iniciativa do Sincomerciários é louvável, por mostrar que, com criatividade, é possível contornar qualquer situação”, elogiou o deputado federal Luiz Carlos Motta, que é presidente da Federação dos Comerciários de São Paulo e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CNTC).

Concorrem nos sorteios, que vai ser feito com base na ficha de inscrição dos trabalhadores, todos os comerciários sindicalizados, de todas as cidades que compõem a base territorial do sindicato, desde que estejam em dia. Os prêmios serão entregues na casa ou local de trabalho dos contemplados.

Dia do comerciário

Como forma de celebrar o Dia do Comerciário, neste mês os trabalhadores com mais de 90 dias de contrato têm direito a uma gratificação especial, conquistada pelo Sindicato. Segundo o acordo firmado pelo Sincomerciários, os profissionais com 91 a 180 dias de contrato de trabalho na empresa, fazem jus a 1/30 (um trinta avos) da remuneração. Já aqueles que têm mais de 181 dias, recebem o dobro, o seja, 2/30 (dois trinta avos).

O Dia do Comerciário é celebrado anualmente em 30 de outubro no Brasil porque em 29 de outubro de 1932 houve uma grande manifestação na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com mais de 5 mil comerciários marchando em direção ao Palácio do Governo (Palácio do Catete).

Os manifestantes foram recebidos pelo Presidente Getúlio Vargas, que aceitou as reivindicações dos trabalhadores e assinou o Decreto de Lei nº 4.042, de 29 de outubro de 1932, determinando a jornada de trabalho para 8 horas por dia e o repouso remunerado aos domingos para todos os comerciantes. A Lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de outubro de 1932, sendo esta data reconhecida pela presidente Dilma Rousseff, em 2013, como o Dia Oficial do Comerciário.