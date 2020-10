FLÓRIDA: Candidatos a prefeito serão entrevistados ao vivo

Através de uma iniciativa do Grupo Folha Regional (TV Folha Regional, jornal Folha Regional e site ifolharegional.com.br) será realizada na próxima semana uma rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Flórida Paulista na eleição deste ano.

Os candidatos irão responder perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo do Grupo Folha Regional, sendo que as perguntas serão iguais para todos os candidatos e também cada candidato irá responder duas perguntas enviadas pela população floridense.

As entrevistas foram marcadas de acordo com a ordem de nomes cadastrados pelos candidatos junto ao registro na justiça eleitoral (divulgacand) – sendo por ordem alfabética.

Desta forma as entrevistas acontecerão divididas em dois dias com três candidatos na seguinte ordem: dia 30 (sexta-feira) às 15h00 será entrevistado o candidato a prefeito Barbosa que está concorrendo pelo PP; às 16h00 o candidato a prefeito Berinjela da coligação “A União que decide sempre por Flórida”, formada pelos partidos PTB, PL, Cidadania que terá o espaço e às 17h00 será entrevistado o candidato Fróio que está concorrendo pelo MDB.

Já no dia 31 (sábado) às 11h00 o candidato José Andriotti que está concorrendo pelo PV será entrevistado; às 12h00 será entrevistado o candidato Tairo Ferrarezi que está concorrendo pelo PSDB e finalizando às 13h00 será o momento do candidato Zé Bombinha que está concorrendo pelo partido Solidariedade.

Todos os candidatos foram convidados e receberam as perguntas e as regras para as respostas, sendo que a maioria já confirmou presença.