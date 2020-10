FLORA RICA: Candidatos a prefeito e vice têm candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral

De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (divulgacand) os três candidatos a prefeito e vice de Flora Rica estão aptos e com as candidaturas deferidas junto a Justiça Eleitoral da comarca de Pacaembu.

Durante o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral não foram apresentados recursos contra nenhum candidato a prefeito e vice, e desta forma com a análise da documentação apresentada pelos candidatos, todos estão deferidos para a eleição municipal que ocorre no próximo dia 15 de novembro.

De acordo com o site, foram inscritos os candidatos Gilberto Sanches Gomes (Gica) do PTB para prefeito e como vice-prefeita Josemara Ferreira (Jose), do PSB, pela coligação “Honestidade e compromisso com o povo”.

Também foi deferida a candidatura a prefeito de João Paulo de Souza (João do Néu) e de Antonio Carlos de Lima (Tonhão) como vice-prefeito, pela coligação “Honestidade, inovação e respeito por Flora Rica”, formada pelos partidos Cidadania, PSL e PV. E ainda foi deferida a candidatura a prefeito de Juarez Pereira da Silva, tendo como candidato a vice Sakae Sadakane pelo partido Podemos.

Os três candidatos a prefeito e vice estão em plena campanha eleitoral buscando os votos dos eleitores de Flora Rica.